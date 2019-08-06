Секретарь СНБО прокомментировал смерть военных на Донбассе

06.08.2019 21:14

Грубое нарушение сепаратистами договоренностей о перемирии не останется без внимания, заявил Данилюк.

Обстрел позиций ООС в районе села Павлополь Донецкой области, в результате которого четверо украинских военнослужащих погибли, является грубым нарушением договоренностей о перемирии. Об этом во вторник, 6 августа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо

«Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания», — написал Данилюк.

Вместе с тем, он ничего не написал о том, каким будет ответ украинской стороны.

Данилюк также рассказал, что бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда незаконные вооруженные формирования открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Секретарь СНБО высказал соболезнования семьям погибших.