Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Секретарь СНБО прокомментировал смерть военных на Донбассе

06.08.2019 21:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Секретарь СНБО прокомментировал смерть военных на Донбассе

Грубое нарушение сепаратистами договоренностей о перемирии не останется без внимания, заявил Данилюк.
Обстрел позиций ООС в районе села Павлополь Донецкой области, в результате которого четверо украинских военнослужащих погибли, является грубым нарушением договоренностей о перемирии. Об этом во вторник, 6 августа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо
«Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания», — написал Данилюк.
Вместе с тем, он ничего не написал о том, каким будет ответ украинской стороны.
Данилюк также рассказал, что бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда незаконные вооруженные формирования открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.
Секретарь СНБО высказал соболезнования семьям погибших.



Теги: Донбасс, СНБО, сепаратисты, обстрел, погибли, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх