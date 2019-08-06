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Украинцы бурно обсуждают открытие дела против Порошенко из-за полета на Мальдивы

06.08.2019 17:22
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Украинцы бурно обсуждают открытие дела против Порошенко из-за полета на Мальдивы

В сети пользователи активно обсуждают открытие уголовного дела ГБР против экс-президента Петра Порошенко.
О рассмотрении дела сообщает Апостроф.
Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против Порошенко за поездку на Мальдивы. Экс-гаранта подозревают в возможной организации незаконной переправки лиц через границу.
Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.
Пользователи сети обсудили эту новость



Теги: Донбасс, Мальдивские Острова, уголовное дело, Порошенко
 
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