Украинцы бурно обсуждают открытие дела против Порошенко из-за полета на Мальдивы

06.08.2019 17:22

В сети пользователи активно обсуждают открытие уголовного дела ГБР против экс-президента Петра Порошенко.

О рассмотрении дела сообщает Апостроф.

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против Порошенко за поездку на Мальдивы. Экс-гаранта подозревают в возможной организации незаконной переправки лиц через границу.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

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