- Нашествие медуз на Азове: эксперты пояснили, стоит ли бояться. ВИДЕО 14:43
- В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения 13:21
- Под Харьковом нашли лошадь с привязанной к ней мертвой 9-классницей12:42
- С 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды10:52
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все21:32
- Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО21:14
- Украинцев ждет голодная зима: что говорят фермеры20:46
- Зеленский назначил Сырского на новую должность20:20
- Через несколько лет Украину может покинуть половина жителей20:00
В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения
Со вторника, 6 августа, в Украине вступил в силу закон о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.
Что меняет новый закон
До последнего времени этикетки на товарах могли быть написаны маленькими буквами, которые практически невозможно было прочитать, а информация о продукте могла быть неполной. Отныне таких проблем у покупателей не должно быть, сообщает glavred.info.
При этом узнать состав купленного потребитель теперь может повсюду. Если продукт нефасован в супермаркете, например, мука, то состав должен быть указан на мешке или на отдельном стенде рядом.
Закон устанавливает, что информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя. В то же время реклама продуктов должна быть правдивой и доказанной.
Четкий шрифт и данные об аллергенах
Теперь шрифт на этикетках будет четким, разборчивым и контрастным. Информация о продукте должна быть только на украинском языке, а перевод может осуществляться по желанию производителя.
Кроме того, производители должны увеличить шрифт на упаковках, выбрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать. Ингредиенты-аллергены будут выделены шрифтом или цветом. Если у вас аллергия на арахис, соевые бобы, молоко – сразу поймете, стоит ли покупать продукт.
Срок годности по-новому и цена без веса льда
Кроме того, отныне масса продуктов, покрытых ледяной глазурью, будет указываться без учета льда.
Также по-новому будет обозначаться и срок годности. Например, появится маркировка "Лучше употребить до...". Это будет означать что продукт, например – кофе, колбаса или сыр – при правильном хранении еще может быть употреблен без ущерба для здоровья после этой даты. А продукты, которые хранятся еще дольше, например - сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка – могут вообще быть без срока годности.
Теги: Украина, Донбасс, закон, цена, информация, продукты, правила, маркировка, срок годности
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?
- Эксперт заявил о новом повышении цен на фрукты в Украине
- Как узнать, заминирована ли территория? Утверждены особые знаки
- Чего ждать от цен на продукты в июне
- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины
- Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской15:06
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных14:22
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было13:59
- Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»13:40
- "Черная метка" Пушилина: инсайд разведки12:58
- В Горловке во время обстрела поврежден жилой сектор12:21
- Человек Путина объявил "войну" Суркову: Донбасс ждет новое испытание11:31
- Проверьте наличие прививок: школьников из Донецкой и Луганской областей могут не пустить в школу11:13
- Члены НВФ продолжают нарушать перемирие: ранен боец ВСУ10:29
- Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской15:06
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Нашествие медуз на Азове: эксперты пояснили, стоит ли бояться. ВИДЕО 14:43
- В историческом музее Днепра приняли на роботу кота14:30
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных14:22
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было13:59
- Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»13:40
- В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения 13:21
- "Черная метка" Пушилина: инсайд разведки12:58
- Под Харьковом нашли лошадь с привязанной к ней мертвой 9-классницей12:42
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором
- Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
- Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- "Без слез невозможно смотреть": Зеленский поразил украинцев новым видео
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры