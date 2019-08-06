Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения

06.08.2019 13:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения

Со вторника, 6 августа, в Украине вступил в силу закон о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

Что меняет новый закон

До последнего времени этикетки на товарах могли быть написаны маленькими буквами, которые практически невозможно было прочитать, а информация о продукте могла быть неполной. Отныне таких проблем у покупателей не должно быть, сообщает glavred.info.

При этом узнать состав купленного потребитель теперь может повсюду. Если продукт нефасован в супермаркете, например, мука, то состав должен быть указан на мешке или на отдельном стенде рядом.
Закон устанавливает, что информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя. В то же время реклама продуктов должна быть правдивой и доказанной.
Четкий шрифт и данные об аллергенах
Теперь шрифт на этикетках будет четким, разборчивым и контрастным. Информация о продукте должна быть только на украинском языке, а перевод может осуществляться по желанию производителя.
Кроме того, производители должны увеличить шрифт на упаковках, выбрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать. Ингредиенты-аллергены будут выделены шрифтом или цветом. Если у вас аллергия на арахис, соевые бобы, молоко – сразу поймете, стоит ли покупать продукт.
Срок годности по-новому и цена без веса льда
Кроме того, отныне масса продуктов, покрытых ледяной глазурью, будет указываться без учета льда.
Также по-новому будет обозначаться и срок годности. Например, появится маркировка "Лучше употребить до...". Это будет означать что продукт, например – кофе, колбаса или сыр – при правильном хранении еще может быть употреблен без ущерба для здоровья после этой даты. А продукты, которые хранятся еще дольше, например - сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка – могут вообще быть без срока годности.



Теги: Украина, Донбасс, закон, цена, информация, продукты, правила, маркировка, срок годности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх