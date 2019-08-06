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Зверское убийство под Николаевом: подросток зарезал деда, выключившего компьютер

06.08.2019 16:18
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Зверское убийство под Николаевом: подросток зарезал деда, выключившего компьютер

Под Николаевом произошло жестокое убийство: 16-летний любитель компьютерных игр зарезал своего деда, за то, что тот прервал игру.
Об этом сообщает from-ua.
В тот день пожилой мужчина приехал в гости к своей дочери и внуку с косой, чтобы помочь в покосе травы. В какой-то момент он попросил о помощи внука, который в это время играл за компьютером. Чтобы внук быстрее поспешил с помощью, дед выключил компьютер, а внук мгновенно схватился за нож. Пенсионер умер еще до приезда скорой.
"Дедушка приехал с косой, чтобы покосить сорняки: Айда поможешь мне косить! А он нож и деду пять пробоин", - говорит сосед Павел Смиян.
"Он взял нож и нанес ему пять ударов в туловище. Два из них пришлись в сердце", - рассказал и.о. руководителя Новоодесской полиции Максим Евграфов.
Интересно, но после убийства подросток сам вызвал правоохранителей.
"Он понял, что он его убил, и вызвал полицию. Он полностью раскаялся в содеянном преступлении", - добавили в полиции.
Отмечается, что семья вполне благополучная. Но подросток, по мнению соседей, ленивый и замкнутый. Он учился в Николаеве в колледже на программиста, но, несмотря на то, что мать платила за обучение, относился к занятиям небрежно, а дома ничем не помогал и никого не слушал.



Теги: Донбасс, Николаев, нож, подросток, дед
 
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