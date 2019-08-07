Циклон не пощадит никого, буря и дожди атакуют: погода перевернет все вверх дном

07.08.2019 21:30

8 августа в Украине ожидается пик температуры воздуха — градусник в четверг покажет до + 26 + 33 градусов

Об этом пишет народный синоптик Наталка Диденко в Фейсбук.

Однако на Волыни, Ровенщине и Львовщине. будет боле прохладно из-за циклона Xaver с центром над Северным морем.

Этот же фронт обусловит в четверг кратковременные дожди в западных областях и местами на севере.

К вечеру завтра дожди придут в Винницкую область, Черкасскую, Кропивницкую.

А вот антициклон Zella из Черного моря принесет тепло:

во-первых — организует сухую солнечную погоду в наших восточных областях, на юге и в центре, а во-вторых — их противостояние, циклона и антициклона, станет причиной сильного ветра в Украине.

«Поэтому завтра крепко зажмите прищепками стирки на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов», — написала Диденко.

В Киеве 8 августа будет жарко. Температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Локальный дождь с грозой в столице — вероятный. Порывистый, до сильного, ветер.

Если говорить о погоде на 7 августа — осадки синоптики обещают на Западной Украине. По ночам в регионе все еще будет прохладно +13 … +15 С °, а вот днем ​​столбики термометров выдадут вполне себе августовские показатели: до + 29 … + 31.

На Севере в Черниговской и Сумской области — также осадки. Ночью в регионе +8 … + 10, а вот дневная температура воздуха уже более оптимистичная + 26 … + 28 С °.

Ясно будет на Востоке. Ночная температура в регионе +10 … + 12 С °, дневная +24 … + 26 С °.

В Центре также облачно с прояснениями. Ночью здесь ожидается + 13 … + 15, а днем ​​до + 26 … + 28.

Южане и гости региона будут радоваться солнечному дню. Ночью на термометрах в +13 … + 15, а днем ​​до + 28 … + 30 С °.

Грозы и дожди обойдут Крым, здесь будет облачно с прояснениями. Ночью на полуострове +13 … + 15, а днем ​​+28 … + 30 С °.

В столице ясно. Ночью в Киеве температура воздуха составит +13 … + 15 С °, а днем ​​27 … + 29.

Источник: https://politeka.net