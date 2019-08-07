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Луценко объяснил, когда уйдет в отставку
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку как только новая Верховная Рада приступит к работе. Об этом сообщает «НВ».
Луценко отметил:
«Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке».
Генпрокурор уточнил, что говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что после избрания нового парламента, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады. Луценко добавил:
«Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию».
Кроме того, он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора, «которому я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луценко, отставка
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