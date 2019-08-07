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«Не хотим!» В «Слуге народа» высказались против отмены неприкосновенности

07.08.2019 18:21
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«Не хотим!» В «Слуге народа» высказались против отмены неприкосновенности

Кандидат в народные депутаты от СН Роксолана Пидласа в интервью изданию Обозреватель заявила, что в политсиле хотят, чтобы только Генеральный прокурор Украины мог возбудить уголовное дело против народных депутатов. Поэтому полностью снимать с себя иммунитет там не намерены, передает replyua.net. Она отметила, что поддерживает отмену депутатской неприкосновенности с сохранением так называемого парламентского индемнитета. То есть политического иммунитета.

«Нельзя привлекать депутата к ответственности за голосования и высказывания. Кроме этого, должны оставаться предохранители от давления: например, возбуждение уголовного дела возможно только по решению Генерального прокурора. Это защитит нардепов от политически мотивированных дел на местах», — подчеркнула будущий нардеп. В частности, речь идет о полноценном внесении изменения в статью 80 Конституции: в части отмены самой неприкосновенности и в части отмены необходимости согласия ВРУ на привлечение к ответственности. «Но есть внутрипартийная дискуссия касательно порядка привлечения к ответственности. Мы все таки не хотим, чтобы любой районный прокурор имел возможность завести дело на депутата — это будет использоваться для того, чтобы влиять на функцию контроля народного депутата», — отметила Пидласа.



Теги: Донбасс, отмена, неприкосновенность, Слуга народа
 
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