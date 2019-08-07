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Первое заседание новой Рады: у Зеленского подготовили «сюрприз», все решится в считанные дни
Назначение новых министров в парламенте начнется с первого же дня его работы. Кто будет главным, пока хранят интригу
Андрей Герус, представляющий президента в Кабинете министров Украины, рассказал журналистам, когда состоится первое заседание нового парламента и какие планы парламентское большинство вынашивает уже на первый день своей работы.
В частности, Андрей Герус рассказал, что первое заседание нового созыва Верховной Рады состоится уже 3 сентября. И уже с самого начала, несмотря на торжественность события, депутаты намерены приступить к работе. В частности, уже в этот день будут названы имена некоторых министров. Кто именно уже в этот день станет обладателем заветного «портфеля», член президентской команды не сообщает, как и не говорит, какие министерства обретут новых глав в первый же день работы парламента.
Однако еще ранее он высказывал уверенность, что новый состав Кабмина будет сформирован очень быстро, еще с первых дней работы парламента нового созыва.
«Коалициада долго не будет длиться, все состоится очень быстро. Я думаю, новый Кабмин будет сформирован уже в первый или во второй день работы нового парламента … я уверен в этом», — высказал уверенность господин Герус.
Однако, по его признанию, все договоренности относительно состава нового правительства, очевидно будут достигнуты еще ранее, в августе. А в первых числах сентября лишь пройдет официальное утверждение министров-неофитов на должности.
Игорь Коломойский , в свою очередь, рассказал о том, кто может оказаться в кресле премьер-министра Украины. Он рассказал, что на сегодня основными претендентами на кресло премьер-министр являются замглавы Офиса президента Алексей Гончарук и директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.
«В фаворитах гонки — (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины) Юрий Витренко и (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам) Алексей Гончарук», — отметил он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, сюрприз, Верховная Рада, Зеленский
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