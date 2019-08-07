Политолог: в ближайшие дни мы узнаем, какой ответ президент приготовил для Путина

07.08.2019 07:35

Как передает replyua.net, сегодня весь день главная тема в СМИ – это жестокое нарушение перемирие пророссийским боевиками и, как следствие, гибель четырех морпехов на «передке». Общественность весь день ждала реакции президента Украины. Ближе к вечеру Владимир Зеленский по поводу гибели украинских бойцов написал пост Фейсбук, заявив, что Украина не оставит без ответа атаку на наших военных.



Комментируя заявление президента, политолог Алексей Голобуцкий отметил, очевидно, что обострение боевых действий – это инструмент. Президент РФ Путин все жестче испытывает президента Украины, используя различные раздражители.



Алексей Голобуцкий отмечает, очень хотелось бы точно понимать: какой именно «ответ» Зеленский имеет в виду, когда говорит о реакции на обстрелы и гибель украинцев? Будет ли действительно нанесен какой-то заметный удар по интересам Путина и России в целом? И каким образом это будет реализовано? Пока что на эти вопросы ответов нет, но ближайшие дни покажут, чего нам ждать, потому что, если ответ вообще будет, он должен быть оперативным. Читайте также мнение Мирослава Гая, почему Россия создает вокруг Украины котел.