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ПриватБанк экстренно обратился к клиентам, это необходимо знать всем

07.08.2019 12:49
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ПриватБанк экстренно обратился к клиентам, это необходимо знать всем

Крупнейший в Украине ПриватБанк сделал для своих клиентов важное предупреждение.

В сообщении банка отмечается, что сотрудники учреждения не требует клиентов указать номер карты, срок ее действия, ПИН-код или CVV2-код, пароль Приват24, SMS-коды. Это предупреждение сделано в связи с попытками мошенников обманом завладеть средствами клиентов ПриватБанка.

Кроме того, ПриватБанк призывает клиентов не вносить предоплату за товар в подозрительных интернет-магазинах. "ПриватБанк рекомендует в таких случаях использовать наложенный платеж. А если вы платите на проверенных площадках интернет-гигантов, используйте в расчетах интернет-карту", - отмечается в сообщении.

Ранее Зеленский назначил в "Приватбанк" подругу Елены Кравец из "Квартала".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, банк, ПриватБанк, обращение, клиент
 
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