Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»

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Владимира Зеленского пытаются подставить свои же члены команды
Таким мнением поделился аналитик и политолог Александр Кочетков на страничке Facebook.
«Закупка услуг авиапредприятием «Украина», обслуживающего управление делами президента Украины, у авиакомпания «Виндроуз», которую связывают с Игорем Коломойским — это неправильно», — считает он.
Кочетков также подчеркнул, что сам президент «не занимается подобной мелочевкой». И что такие контракты заключают с 2018 года, потому что альтернативной авиакомпании с подобными услугами в Украине просто нет.
«В нынешних условиях подобный контракт при всей его формальной чистоте нежелателен с точки зрения имиджа президента. Точка! Понятно, что ИВК стремится любым образом сделать вид, что у него с ВАЗом взаимовыгодное партнерство. Но соответствующие работники ДУСи, допустившие подобный контракт, не соответствуют своим должностям.», — пишет аналитик.
Тогда стает вопрос: что, лучше совсем не летать, если других компаний нет? Как считает Кочетков, ответ прост: лучше не летать. Или использовать другой борт, пусть не столь роскошный, но без имиджевых потерь.
Также аналитик считает, что идея появления «Большого брата» в Верховной Раде, который будет следить за депутатами, плохая инициатива.
«Во-первых, чтобы выявить взяточников в своей фракции, не нужен дорогостоящий искусственный интеллект. Простого человеческого достаточно: фракция договорилась голосовать таким образом, а отдельный депутат проголосовал наоборот. Подходим и спрашиваем: в чем дело? Происходящее в Раде и вокруг нее — на виду.», — указал он.
Выходит так, что материальную или другую заинтересованность в голосовании скрыть практически невозможно. Уже в крайнем случае можно задействовать полиграфы, которые уже используют для госслужащих.
«Во-вторых, и это важнее, со слов Арахамии выходит, что общество сознательно обманули перед выборами. Избирателям пели про честные новые лица, которые покажут новое качество политики, а на самом деле руководство «Слуги народа» настолько не доверяет бескорыстию своих депутатов, что со старта вынуждено следить за ними с помощью каких самообучающихся нейронных сетей.», — удивился он.
Аналитик также напомнил, что команде президента не раз давали совет, чтобы ограничить появление в эфирах старательных услужливых дураков.
«Кстати, порохолюбы, как и «динамовцы», бывшими не бывают: гнилое нутро обязательно проявится.», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» собирается удивить новым усовершенствованием, которое внедрят в Верховную Раду.
Об этом заявил новоизбранный нардеп от «Слуги народа» Давид Арахамия. По его словам, это позволит отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции.
По его словам, технологии искусственного интеллекта помогут избежать «рисковых групп». Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией такого проекта.
Ранее Владимир Зеленский провел срочное совещание с силовиками из-за гибели украинских военнослужащих в районе Павлополя на Донбассе.
Брифинг проходил в Офисе президента. Кроме главы государства на нем присутствуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, глава Генштаба Руслан Хомчак и представители ключевых подразделений Вооруженных сил Украины.
Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.
По его словам, в беседе, которая состоялась утром в среду, 7 августа, речь шла о гибели украинских военных в Донбассе.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, скандал, Зеленский
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