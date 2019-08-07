Стали известны главные темы разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем

07.08.2019 16:48

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич в интервью «Апострофу» рассказал, что на грядущей встрече президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея будут обсуждаться договоренности, благодаря которым Украине был предоставлен Томос об автокефалии православной церкви.

По словам аналитика, важно учитывать политический контекст договоренностей между двумя странами.

«Президент Украины должен знать о договоренностях по Томосу, чтобы потом не было сюрпризов в отношениях уже со светскими властями Турции… Турция превращается в региональную супердержаву, влияние которой распространяется на Болгарию, Румынию. Разрешение Варфоломеем на церковно-политическую комбинацию с ПЦУ было получено от Эрдогана. Власти Турции понимают, что в православных государствах, сокращая влияние РПЦ, они создают лучшие условия для себя, но при этом по многим вопросам Турция идет на близкий контакт с РФ», — заявил Тышкевич.

Тему Томоса на предстоящей встречи Зеленского и Варфоломея подтвердил глава департамента Минкульта по делам религий и национальностей Андрей Юраш.

«В Украине действует ставропигия Вселенского патриарха — Андреевская церковь. Там сейчас завершаются реставрационные процессы, скоро будет налажена регулярная литургическая жизнь с ежедневными или еженедельными служениями. Соответственно, есть целый комплекс вопросов, которые в рабочем порядке должны обсуждаться… Появилось много спекуляций и обвинений со стороны тех, кто был оппонентом получения Томоса, поэтому обсудить эти псевдоаргументы две стороны также заинтересованы», — заявил он.

Источник: https://donpress.com