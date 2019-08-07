- Стали известны главные темы разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем16:48
- Зеленский прилетел в Турцию16:30
- Такого никогда не было: в "Слуге народа" рассказали, как будут спонсировать народных депутатов 16:15
- Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»16:00
- Зеленский срочно собирает мировых лидеров: «Сколько еще нужно…», согласился даже Эрдоган15:42
- «Почему я должен быть подотчетен!?» Первый бунт на корабле: «слуги народа» пошли против Зеленского15:07
- Матиос под угрозой, у Зеленского проговорились о ликвидации: «Мы справимся»14:49
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
- Зеленский уволил Богдана и сделал заявление14:15
- В ОРДО временно запретили въезд и вход в леса13:35
Стали известны главные темы разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем
Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич в интервью «Апострофу» рассказал, что на грядущей встрече президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея будут обсуждаться договоренности, благодаря которым Украине был предоставлен Томос об автокефалии православной церкви.
По словам аналитика, важно учитывать политический контекст договоренностей между двумя странами.
«Президент Украины должен знать о договоренностях по Томосу, чтобы потом не было сюрпризов в отношениях уже со светскими властями Турции… Турция превращается в региональную супердержаву, влияние которой распространяется на Болгарию, Румынию. Разрешение Варфоломеем на церковно-политическую комбинацию с ПЦУ было получено от Эрдогана. Власти Турции понимают, что в православных государствах, сокращая влияние РПЦ, они создают лучшие условия для себя, но при этом по многим вопросам Турция идет на близкий контакт с РФ», — заявил Тышкевич.
Тему Томоса на предстоящей встречи Зеленского и Варфоломея подтвердил глава департамента Минкульта по делам религий и национальностей Андрей Юраш.
«В Украине действует ставропигия Вселенского патриарха — Андреевская церковь. Там сейчас завершаются реставрационные процессы, скоро будет налажена регулярная литургическая жизнь с ежедневными или еженедельными служениями. Соответственно, есть целый комплекс вопросов, которые в рабочем порядке должны обсуждаться… Появилось много спекуляций и обвинений со стороны тех, кто был оппонентом получения Томоса, поэтому обсудить эти псевдоаргументы две стороны также заинтересованы», — заявил он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, религия, Томос, Зеленский
- «Ни о каком отзыве речи быть не может»: у Порошенко прокомментировали скандал с ПЦУ и Томосом
- Священный синод принял решение по Филарету
- Советник Порошенко прокомментировал вероятность отмены Томоса
- Сторонники и противники строительства храма в Донецке не услышали друг друга (ФОТО)
- Передача Андреевской церкви Константинополю. Почему это важно?
- Голова СБУ взяв участь у засіданні Всеукраїнської Ради Церков у Краматорську
- Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»16:00
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
- В ОРДО временно запретили въезд и вход в леса13:35
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци22:45
- В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом20:22
- В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»19:09
- Элитный поселок, которого больше нет: как сейчас выглядят Пески под Донецком17:45
- Стали известны главные темы разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем16:48
- Валентин Гафт госпитализирован с инсультом16:38
- Зеленский прилетел в Турцию16:30
- Такого никогда не было: в "Слуге народа" рассказали, как будут спонсировать народных депутатов 16:15
- Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»16:00
- Зеленский срочно собирает мировых лидеров: «Сколько еще нужно…», согласился даже Эрдоган15:42
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- «Почему я должен быть подотчетен!?» Первый бунт на корабле: «слуги народа» пошли против Зеленского15:07
- Матиос под угрозой, у Зеленского проговорились о ликвидации: «Мы справимся»14:49
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно19:48
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»