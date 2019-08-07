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Стало известно, кому звонил Зеленский после разговора с Путиным

07.08.2019 19:45
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Стало известно, кому звонил Зеленский после разговора с Путиным

В Офисе президента Владимира Зеленского говорят, что президент Франции Эммануэль Макрона согласился с необходимостью проведения встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время, передает УП.

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном, во время которого проинформировал своего французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса.

Зеленский также рассказал Макрону о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу".

Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата как можно скорее собраться для возобновления переговоров.

Очередной "режим тишины" на Донбассе не продержался и нескольких дней. Боевики начали нарушать договоренности. 6 августа впервые со дня объявления перемирия (21 июля) в зоне ООС погибли сразу 4 военных.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, разговор, Зеленский
 
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