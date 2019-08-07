- Стали известны главные темы разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем16:48
- Зеленский прилетел в Турцию16:30
- Такого никогда не было: в "Слуге народа" рассказали, как будут спонсировать народных депутатов 16:15
- Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»16:00
- Зеленский срочно собирает мировых лидеров: «Сколько еще нужно…», согласился даже Эрдоган15:42
- «Почему я должен быть подотчетен!?» Первый бунт на корабле: «слуги народа» пошли против Зеленского15:07
- Матиос под угрозой, у Зеленского проговорились о ликвидации: «Мы справимся»14:49
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
- Зеленский уволил Богдана и сделал заявление14:15
- В ОРДО временно запретили въезд и вход в леса13:35
Такого никогда не было: в "Слуге народа" рассказали, как будут спонсировать народных депутатов
В новой Верховной Раде могут внедрить систему бонусов для того, чтобы депутаты не продавались.
Об этом сообщил журналистам член партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Диалог.UA".
Ранее Арахамия рассказал, как "Слуга народа" будет бороться с пророссийскими нардепами в партии.
Так, Арахамия подчеркнул, что он выступает против реального повышения заработной платы для народных депутатов, но предлагает систему бонусов.
Он пояснил, что для таких нужд не придется искать дополнительный бюджет и можно будет просто взять деньги, которые появятся после сокращения аппарата ВР и проведения диджитализации. По его мнению, бонусы должен получать только эффективный нардеп.
Арахамия не сказал, как будут исчисляться показатели эффективности и неэффективности народных депутатов. Дубинский и Бужанский жестко выступили против идеи Арахамии. Разумков рассказал, какие должности в ВР "Слуга народа" отдаст оппозиции.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Верховная Рада, депутаты, Слуга народа
- Как нардепы покидали парламент подземными коридорами
- Депутаты начали собирать подписи за отставку Луценко
- Сегодня в Раде не только "обижали" Яценюка и дрались, но еще и "увели" важную папку
- Под зданием Рады начались столкновения
- Депутаты напряглись: Зеленский может пойти на радикальные меры
- Депутаты массово прогуливают заседание Верховной Рады
- Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»16:00
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
- В ОРДО временно запретили въезд и вход в леса13:35
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци22:45
- В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом20:22
- В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»19:09
- Элитный поселок, которого больше нет: как сейчас выглядят Пески под Донецком17:45
- Стали известны главные темы разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем16:48
- Валентин Гафт госпитализирован с инсультом16:38
- Зеленский прилетел в Турцию16:30
- Такого никогда не было: в "Слуге народа" рассказали, как будут спонсировать народных депутатов 16:15
- Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»16:00
- Зеленский срочно собирает мировых лидеров: «Сколько еще нужно…», согласился даже Эрдоган15:42
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- «Почему я должен быть подотчетен!?» Первый бунт на корабле: «слуги народа» пошли против Зеленского15:07
- Матиос под угрозой, у Зеленского проговорились о ликвидации: «Мы справимся»14:49
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно19:48
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»