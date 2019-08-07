Такого никогда не было: в "Слуге народа" рассказали, как будут спонсировать народных депутатов

07.08.2019 16:15

В новой Верховной Раде могут внедрить систему бонусов для того, чтобы депутаты не продавались.

Об этом сообщил журналистам член партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Диалог.UA".

Ранее Арахамия рассказал, как "Слуга народа" будет бороться с пророссийскими нардепами в партии.

Так, Арахамия подчеркнул, что он выступает против реального повышения заработной платы для народных депутатов, но предлагает систему бонусов.

Он пояснил, что для таких нужд не придется искать дополнительный бюджет и можно будет просто взять деньги, которые появятся после сокращения аппарата ВР и проведения диджитализации. По его мнению, бонусы должен получать только эффективный нардеп.

Арахамия не сказал, как будут исчисляться показатели эффективности и неэффективности народных депутатов. Дубинский и Бужанский жестко выступили против идеи Арахамии. Разумков рассказал, какие должности в ВР "Слуга народа" отдаст оппозиции.



Источник: www.dialog.ua