Тарифы на газ для рядовых потребителей двинутся вверх с началом отопительного сезона - эксперт

07.08.2019 09:13

Олег Пендзин предупредил, выступая в эфире телеканала ZIK, что уже осенью этого года украинцев может ждать неприятный сюрприз в сфере коммунальных платежей. По словам исполнительного директора ОО «Экономический дискуссионный клуб», тарифы на газ для рядовых потребителей, скорее всего, двинуться вверх с началом отопительного сезона в стране, сообщает replyua.net.



Олег Пендзин соглашается с тем, что сегодняшние цены на газ можно назвать относительно нормальными для украинских граждан. При этом эксперт убежден, что уже осенью украинцев вполне может ожидать не самый приятный сюрприз в сфере оплаты коммунальных услуг. Все дело в том, что нынешнее снижение тарифов обусловлено низкими ценами на «голубое топливо», установившимися в европейских странах.



Соответственно, вероятность того, что с началом отопительного сезона (а то и раньше), стоимость природного газа начнет расти, является довольно высокой. Все дело в том, что с приближением холодов спрос на «голубое топливо» будет увеличиваться, что, в соответствии с законами рынка, потянет цены вверх. Читайте также: Зеленский и Коломойский восстанавливают схемы обворовывания государства, которые были уничтожены при Порошенко - мнение.