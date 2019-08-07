- Топ-3: у Зеленского, наконец, назвали имена претендентов на пост премьер-министра12:15
- Названы размеры пенсий и зарплат в следующем году: на сколько разбогатеют украинцы11:45
- В больнице на Одесчине прогремел взрыв: есть погибшие. ВИДЕО11:17
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- Возвращение зноя: украинцев ожидает резкая смена погоды10:45
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- Первое заседание новой Рады: у Зеленского подготовили «сюрприз», все решится в считанные дни10:12
- Пойти войной на Украину: озвучена дата масштабного вторжения России09:32
- Тарифы на газ для рядовых потребителей двинутся вверх с началом отопительного сезона - эксперт09:13
- Зеленский устроил разнос «слугам народа», секретный разговор слили: «Будет жестко»08:47
Топ-3: у Зеленского, наконец, назвали имена претендентов на пост премьер-министра
У партии "Слуга народа" есть шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра.
Об этом заявил новоизбранный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью Радио НВ, передает УП.
"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев [председатель правления НАК Нафтогаз Украины], Юрий Витренко [исполнительный директор Нафтогаза], Алексей Гончарук [заместитель председателя ОП по экономическим вопросам] и Владислав Рашкован [исполнительный директор Международного валютного фонда]", — рассказал Арахамия.
Он также подтвердил, что главу партии СН Дмитрия Разумкова считают "безальтернативным" кандидатом на должность спикера Верховной Рады.
А на пост генерального прокурора, Арахамия назвал возможным претендентом заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку, однако подчеркнул, что есть альтернативные кандидаты.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, премьер-министр, Слуга народа
- В Донецке дети мокнут под дождем, ожидая Азарова
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Премьер-министр Испании получил кулаком в лицо от избирателя (ВИДЕО)
- Премьеру Франции прислали конверт с белым порошком
- Бальцерович отказался возглавить Кабмин
- Промышленность возобновила рост, но из кризиса выходим с убытками
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци22:45
- В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом20:22
- В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»19:09
- Элитный поселок, которого больше нет: как сейчас выглядят Пески под Донецком17:45
- Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак»16:42
- Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской15:15
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Топ-3: у Зеленского, наконец, назвали имена претендентов на пост премьер-министра12:15
- Реинкарнация леди Ди: мальчик вспомнил свою смерть и рассказал, кем он был12:00
- Названы размеры пенсий и зарплат в следующем году: на сколько разбогатеют украинцы11:45
- В больнице на Одесчине прогремел взрыв: есть погибшие. ВИДЕО11:17
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- Возвращение зноя: украинцев ожидает резкая смена погоды10:45
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- Первое заседание новой Рады: у Зеленского подготовили «сюрприз», все решится в считанные дни10:12
- Темперамент знаков Зодиака10:00
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно19:48
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»