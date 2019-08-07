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У Путина озвучили свою версию разговора с Зеленским

07.08.2019 17:34
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У Путина озвучили свою версию разговора с Зеленским

Президенты Украины и России во время телефонного разговора 7 августа говорили о важности неукоснительного соблюдения "хлебного перемирия" и о разведении сил и средств от линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает УП, ссылаясь на пресс-службу Владимира Путина.

"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения".

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы".

Стороны также договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц и обсудили перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позвонил Путину после смерти 4 украинских военных в Донбассе и попросил президента РФ повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убивать украинцев. Сообщение на сайте Кремля традиционно отличается от заявления Зеленского. В нем, как и во всех предыдущих подобных публикациях, цитируют Путина о том, что якобы украинские военные обстреливают населенные пункты на Донбассе, и о том, что так называемым ДНР и ЛНР необходимо предоставить особый статус.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, телефон, разговор, Зеленский
 
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