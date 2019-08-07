В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продана дача Брежнева

07.08.2019 20:43

В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продали дачу Леонида Брежнева. Об этом сообщают СМИ РФ.

Недвижимость расположена на юге полуострова, в поселке Нижняя Ореанда. После аннексии Крыма бывшая так называемая дача Брежнева была «национализирована». В марте текущего года стало известно о планах продажи бывшей госдачи.

Сегодня в массмедиа РФ появилась информация, что недвижимость была продана «российскому юридическому лицу» за 1,2 млрд рублей. Однако точное название компании-покупателя не сообщается.

Дача была построена в 1955 году. Впоследствии она стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Во времена президентства Леонида Кучмы дача, получившая название «Глициния», была передана из ведения Верховной Рады на баланс государственной налоговой администрации.

Источник: https://donpress.com