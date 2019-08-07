- «В краткосрочной перспективе»: у Зеленского призвали Украину готовиться к войне с Россией21:07
- В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продана дача Брежнева20:43
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Стало известно, кому звонил Зеленский после разговора с Путиным19:45
- Зеленский анонсировал упрощение разрешений для поездок в Крым19:30
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»19:00
- Президент поручил выделить квартиры семьям погибших военных в зоне ООС18:40
- «Не хотим!» В «Слуге народа» высказались против отмены неприкосновенности18:21
- Зеленский вернул «зеленый» тариф для домашних СЭС17:48
- У Путина озвучили свою версию разговора с Зеленским17:34
В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продана дача Брежнева
В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продали дачу Леонида Брежнева. Об этом сообщают СМИ РФ.
Недвижимость расположена на юге полуострова, в поселке Нижняя Ореанда. После аннексии Крыма бывшая так называемая дача Брежнева была «национализирована». В марте текущего года стало известно о планах продажи бывшей госдачи.
Сегодня в массмедиа РФ появилась информация, что недвижимость была продана «российскому юридическому лицу» за 1,2 млрд рублей. Однако точное название компании-покупателя не сообщается.
Дача была построена в 1955 году. Впоследствии она стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Во времена президентства Леонида Кучмы дача, получившая название «Глициния», была передана из ведения Верховной Рады на баланс государственной налоговой администрации.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, продажа, Леонид Брежнев, дача
- Оккупанты распродают Крым, добрались до знаменитых дворцов: названа цена
- "Крымские власти" выставили на продажу квартиры Коломойского
- В Крыму принудительно выкупают предприятия Ахметова
- Ливадийский дворец в Крыму выставлен на продажу
- Mcdonald's продав своє майно у Криму
- Киев официально ответил беспринципному Земану на его предложение о продаже Крыма: в МИД Украины жестко поставили на место лидера Чехии
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Эта спецоперация войдет в историю: Бутусов рассказал об успехе украинского спецназа на Донбассе17:00
- Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»16:00
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
- В ОРДО временно запретили въезд и вход в леса13:35
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци22:45
- В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом20:22
- «В краткосрочной перспективе»: у Зеленского призвали Украину готовиться к войне с Россией21:07
- В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продана дача Брежнева20:43
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии 20:20
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Стало известно, кому звонил Зеленский после разговора с Путиным19:45
- Зеленский анонсировал упрощение разрешений для поездок в Крым19:30
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»19:00
- Президент поручил выделить квартиры семьям погибших военных в зоне ООС18:40
- «Не хотим!» В «Слуге народа» высказались против отмены неприкосновенности18:21
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно19:48
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци