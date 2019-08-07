В больнице на Одесчине прогремел взрыв: есть погибшие. ВИДЕО

07.08.2019 11:17

В Раздельнянской районной больнице в Одесской области в результате взрыва гранаты погибли 64-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Полиция предполагает, что гранаты принес в больницу сожитель работницы пищеблока учреждения. Женщина находилась в здании сама. Взрыв произошел, как только мужчина закрыл за собой дверь, пишет УП.

На месте происшествия взрывотехники обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не сработала. При осмотре установили, что взорвалась граната Ф-1.

Событие квалифицировали по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Источник: https://from-ua.com