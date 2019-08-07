Последние новости раздела
- Названы размеры пенсий и зарплат в следующем году: на сколько разбогатеют украинцы11:45
- В больнице на Одесчине прогремел взрыв: есть погибшие. ВИДЕО11:17
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- Возвращение зноя: украинцев ожидает резкая смена погоды10:45
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- Первое заседание новой Рады: у Зеленского подготовили «сюрприз», все решится в считанные дни10:12
- Пойти войной на Украину: озвучена дата масштабного вторжения России09:32
- Тарифы на газ для рядовых потребителей двинутся вверх с началом отопительного сезона - эксперт09:13
- Зеленский устроил разнос «слугам народа», секретный разговор слили: «Будет жестко»08:47
- Уже с 20 августа: украинцев предупредили о грядущем ЧП с водоснабжением08:00
В больнице на Одесчине прогремел взрыв: есть погибшие. ВИДЕО
07.08.2019 11:17
В Раздельнянской районной больнице в Одесской области в результате взрыва гранаты погибли 64-летний мужчина и 44-летняя женщина.
Полиция предполагает, что гранаты принес в больницу сожитель работницы пищеблока учреждения. Женщина находилась в здании сама. Взрыв произошел, как только мужчина закрыл за собой дверь, пишет УП.
На месте происшествия взрывотехники обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не сработала. При осмотре установили, что взорвалась граната Ф-1.
Событие квалифицировали по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, взрыв, Одесская область, больница, погибли
Читайте также:
- В Марьинке - новая трагедия
- На территории областной травматологии в Донецке что-то взорвалось
- В ОБСЕ рассказали о погибшем в результате взрыва в Луганской области
- "Мужику оторвало руку, жив или нет, не знаем. До***а скорых, соседи в шоке", - взрыв в оккупированном Луганске переполошил горожан. Известны первые подробности
- В одной из больниц Донецка прогремел взрыв
- В Кадиевке в руках у мужчины взорвался неизвестный предмет
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци22:45
- В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом20:22
- В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»19:09
- Элитный поселок, которого больше нет: как сейчас выглядят Пески под Донецком17:45
- Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак»16:42
- Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской15:15
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Реинкарнация леди Ди: мальчик вспомнил свою смерть и рассказал, кем он был12:00
- Названы размеры пенсий и зарплат в следующем году: на сколько разбогатеют украинцы11:45
- В больнице на Одесчине прогремел взрыв: есть погибшие. ВИДЕО11:17
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- Возвращение зноя: украинцев ожидает резкая смена погоды10:45
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- Первое заседание новой Рады: у Зеленского подготовили «сюрприз», все решится в считанные дни10:12
- Темперамент знаков Зодиака10:00
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Пойти войной на Украину: озвучена дата масштабного вторжения России09:32
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно19:48
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»