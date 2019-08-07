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«В краткосрочной перспективе»: у Зеленского призвали Украину готовиться к войне с Россией
Украинское государство, в том числе и наша армия должны тщательно готовиться к вероятной военной агрессии со стороны Российской Федерации, так как ожесточение отношений между странами вполне возможно, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ».
Издание отмечает, что в ходе круглого стола помощник руководителя Офиса президента Украины Иван Апаршин отметил, что из определенных документов ему удалось сделать следующий вывод: «Являясь экспертом, и имея соответствующие документы, цифры, я утверждаю, что в ближайшей перспективе, а возможно и в среднесрочной перспективе, вооруженный конфликт с Российской Федерацией является вероятным».
Кроме того, он добавил: «Как следствие, все, что обсуждается сегодня в среде экспертов – какой будет система безопасности и обороны в будущем, а также в настоящее время – должны исходить из того, что все сценарии, которые могут обсуждаться нами, следуют из следующего аргумента: ВСУ и Украина в целом должны готовиться к вероятной агрессии со стороны России». В это же время он добавил, что в Главном управлении разведки Вооруженных сил Украины подготовили уже восемь сценариев, согласно которым может развиваться ситуация безопасности вокруг нашей страны.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Зеленский
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