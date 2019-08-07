Возвращение зноя: украинцев ожидает резкая смена погоды

07.08.2019 10:45

Как и ожидалось, сегодня в Украину опять вернется жаркая и знойная погода благодаря перемещающемуся воздуху с Западной Европы. Как пишет replyua.net, об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра. Отмечается, на Левобережье ночная температура еще будет достаточно низкой. Тем не менее, в западных и северных областях нашей страны не исключены кратковременные дожди в связи с влиянием атмосферного фронта.



В ночные часы на Закарпатье, а днем в западных и местами в северных областях Украины синоптики кратковременный дождь с грозой. При этом днем на западе страны отдельные шквалы 15-20 м/с; в остальных регионах – без осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на Левобережье местами 7-9°; днем 26-31°, в восточной части 22-27°.



Сегодня в Киеве осадков не ожидается, однако вечером не исключен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура составит 13-15°, днем 27-29°.