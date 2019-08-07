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Зеленский анонсировал упрощение разрешений для поездок в Крым

07.08.2019 19:30
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Зеленский анонсировал упрощение разрешений для поездок в Крым

Украина на уровне законодательства упростит процедуру получения разрешения для переселенцев из аннексированного Крыма на посещение их родственников, которые остались жить на оккупированном полуострове. Как передает replyua.net, об этом сегодня на встрече с украинской диаспорой в Анкаре заявил президент Владимир Зеленский

«Хотел бы всех вас заверить, что Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимает, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время мы на законодательном уровне утвердим положение, которое упростит получение разрешения на посещение Крыма», - сказал глава государства. 

Отметим, ранее представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что для деоккупации Крыма Украине следует инициировать новую международную площадку для переговоров, в которой бы были задействованы участники «нормандского формата» и Будапештского меморандума.



Теги: Донбасс, Крым, поездка, Зеленский
 
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