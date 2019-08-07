Зеленский огорошил экстренным заявлением: Богдан уже уволен

07.08.2019 17:15

Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Андрея Богдана с должности главы Администрации президента

Президент ответил на вторую петицию с просьбой отставки Богдана:

«Уже уволен», — идет речь в сообщении.

Так в сообщении идет речь о том, что все это давно не новость, ведь Администрацию президента расформировали намного раньше, чем петиция достигла 25 000 голосов:

«Ждем аналогичную петицию со словом «Офис» вместо слова «Администрация». Формализм – так формализм!».

Владимир Зеленский отметил:

«Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года № 434-А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины, — ответил Зеленский 25 000 граждан, подписавшим петицию».

Напомним, это не первая «отставка» Богдана – мы писали об этом. 1 августа агенство «Интерфакс-Украина» сообщило о добровольной отставке Богдана. На сайте The Babel и других ресурсах даже показали фото заявления чиновника, текст которого напоминал шутку:

«Прошу уволить меня из занимаемой должности по собственному желанию с момента желания».

Затем в СМИ и на страницах чиновников появились как опровержение, так и подтверждение заявления. Богдан вместо комментария опубликовал в Фейсбуке шутку про мэра столицы Виталия Кличко, с которым у него конфликт. 2 августа Богдан объяснил, что подобные заявления написали все соратники Зеленского – дескать, так сделали в Ивано-Франковской области, когда побывали в области по работе:

«Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — заявил Владимир Зеленский.

Зеленский при желании может подписать заявление, уверяет Богдан, и в то же время – чиновник заявлял, что причин для увольнения пока нет.

Напомним, недавно будущий нардеп Елизавета Богуцкая рассказала, что в «Слуге народа» предложили журналистам обойтись без политиков. «Ну вот. Андрей Богдан уже два дня, как сказал о том, что Офис Президента прекрасно обходится без журналистов, а журналисты никак не могут за эти 2 дня пережить и пережевать смысл сказанного «, — написала она. Будущий нардеп рассказала, что наткнулась на обсуждение журналистами идеи обойтись без политиков в своей работе. «Напугали ежа голой попой. А что же вы делать то будете? Ведь весь ваш смысл жизни и зависит от политиков. Кто вы без главного информационного взрыв-пакета? О чем писать будете? Тех, кто может качественно писать о чем-то — единицы «, — возмутилась Богуцкая.

В пример она привела обучения «Слуги народа» в Трускавце, когда в течение всего курса СМИ по «5000 раз за неделю» писали об этом, и посчитала, что кроме как о политике журналистам писать ничего.

Источник: https://politeka.net