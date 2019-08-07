Зеленский прилетел в Турцию

07.08.2019 16:30

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, передают Вести.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался – впереди насыщенная программа и важные встречи!" – поведал Сибига в микроблоге в Твиттере.

Он прикрепил к посту фотографию с прибытия Зеленского.

Источник: https://from-ua.com