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Зеленский прилетел в Турцию

07.08.2019 16:30
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Зеленский прилетел в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, передают Вести.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался – впереди насыщенная программа и важные встречи!" – поведал Сибига в микроблоге в Твиттере.

Он прикрепил к посту фотографию с прибытия Зеленского.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Турция, Зеленский
 
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