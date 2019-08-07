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Зеленский срочно позвонил Путину: первые подробности переговоров
Президент Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе.
Об этом он заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина.
Зеленский, после проведения срочного заседания с силовиками, заявил, что утром позвонил президенту РФ. Он попросил Путина повлиять на боевиков.
"Я утром разговаривал с Путиным (по поводу гибели военных, - ред.), я ему сказал, что это нас не приближает к миру. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - заявил он.
Также президент сообщил, что он говорил Путину о необходимости сократить сроки строительства моста в Станице Луганской.
"Второй вопрос, который я поднимал. Нам нужно сократить сроки строительства моста в Станице Луганской, также поднимал вопрос возвращения наших пленных", - добавил Зеленский.
Отметим, что Зеленский сегодня проводил срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе. В заседании принимали участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.
Напомним, что вчера около 11 часов дня в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских бойца. Секретарь СНБО Александр Данилюк после заявил, что это не останется без внимания.
В свою очередь, украинский президент после нарушения перемирия сделал заявление, призывая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, телефон, переговоры, Зеленский
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