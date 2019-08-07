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Зеленский срочно собирает мировых лидеров: «Сколько еще нужно…», согласился даже Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен срочно собрать встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель
Об этом глава государства сообщил на брифинге в среду, 7 августа, в Киеве. Переговоры коснутся даты согласования встречи «нормандской четверки».
«Сегодняшний первый звонок был президенту РФ, второй будет в Турцию, а также президенту Макрону… Я бы также хотел связаться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в «нормандском формате». Сколько еще людей должно погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время», – добавил Зеленский.
При этом он добавил, что хотел бы, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла, несмотря на все предыдущие дипломатические договоренности.
«Чтобы мы по-человечески относились друг к другу и понимали что это очень важно», – отметил президент.
Отметим, что на 7-8 августа запланирован визит президента Украины в Турцию.
При этом Владимир Зеленский предупредил турецкую сторону, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Донбассе должен будет прервать визит в Турцию и вернуться в Украину.
«Что касается тех событий, которые вчера произошли. Я сейчас должен лететь в Турцию, мы сейчас срочно вылетаем (однако — ред.) если что-то у нас случится, то мне придется вернуться. Турецкая сторона об этом знает и (к этому) с пониманием относится президент Турции Эрдоган», — сказал Зеленский.
В то же время он выразил надежду, что ситуация в зоне ООС будет спокойной.
«Как сказал (начальник Генштаба. — ред.) Хомчак, сейчас выстрелов нет. Я очень настаивал и очень просил президента Российской Федерации повлиять срочно на то, чтобы та сторона просто прекратила эти действия. Это не игрушки», — сказал Зеленский.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, Ангела Меркель, Макрон, Зеленский
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