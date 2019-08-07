- В больнице на Одесчине прогремел взрыв: есть погибшие. ВИДЕО11:17
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- Возвращение зноя: украинцев ожидает резкая смена погоды10:45
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- Первое заседание новой Рады: у Зеленского подготовили «сюрприз», все решится в считанные дни10:12
- Пойти войной на Украину: озвучена дата масштабного вторжения России09:32
- Тарифы на газ для рядовых потребителей двинутся вверх с началом отопительного сезона - эксперт09:13
- Зеленский устроил разнос «слугам народа», секретный разговор слили: «Будет жестко»08:47
- Уже с 20 августа: украинцев предупредили о грядущем ЧП с водоснабжением08:00
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
Зеленский устроил разнос «слугам народа», секретный разговор слили: «Будет жестко»
Президент Владимир Зеленский на закрытой встрече с будущими нардепами от «Слуги народа» в Трускавце предупредил, каким будет наказание за коррупцию
Об этом в эфире Oboz.TV рассказала кандидат в депутаты от президентской партии Ирина Верещук.
По ее словам, на закрытой встрече президент подчеркнул, что для нардепов новой Рады наказание за коррупцию будет жестким и моментальным.
«Обсуждали коррупционные риски. Президент сказал, что никто не будет прикрывать, и никто не будет проводить какие-то воспитательные разговоры. Сказал, что «будем действовать жестко, если увидим или до нас дойдет информация…», — рассказала Верещук.
По ее словам, президент пообещал действовать быстро и без предупреждений.
«Никаких предупреждений не будет. И это было сказано. Потому что людей много, времени нет, ответственность очень большая, завышенные ожидания. Будем действовать жестко и даже, возможно, превентивно», — поделилась подробностями будущая нардеп.
Она добавила, что президент пообещал отзывать депутатов, которых уличат в коррупции. По его словам, их исключение из Рады будет «вопросом времени».
Ранее сообщалось о том, что у Зеленского нашли фиктивный офис.
Маркус Коэн, который фигурирует в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, как представитель интересов президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, на самом деле не зарегистрирован в США и не имеет офиса по указанному в документе адресу.
В отчете говорится, что офис Маркуса Коэна расположен по улице Большая Васильковская, дом 72, второй этаж торгово-развлекательного центра «Олимпийский» в Киеве, Украина. Западные СМИ провели свое расследование:
«Прошлись и не увидели никаких действующих офисов — там есть магазин и пустые помещения. Кто такой Маркус Коэн, никто не знает. Он не зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки, нигде не появлялся с лоббистской деятельностью, о нем не известно в Украине», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, президент, Слуга народа, Зеленский
- "Слуга народа" готова: в Киеве представили главных действующих лиц партии Зеленского
- Президент Киргизии выпустил свой первый клип на собственную песню (ВИДЕО)
- Американцы получат экстренные сообщения от Трампа
- Президент вшанував пам'ять в’язнів концтабору Заксенгаузен
- Собчак идет в президенты: российских политиков лихорадит
- Путин определился, идти снова в президенты или нет
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци22:45
- В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом20:22
- В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»19:09
- Элитный поселок, которого больше нет: как сейчас выглядят Пески под Донецком17:45
- Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак»16:42
- Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской15:15
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- В больнице на Одесчине прогремел взрыв: есть погибшие. ВИДЕО11:17
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- Возвращение зноя: украинцев ожидает резкая смена погоды10:45
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- Первое заседание новой Рады: у Зеленского подготовили «сюрприз», все решится в считанные дни10:12
- Темперамент знаков Зодиака10:00
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Пойти войной на Украину: озвучена дата масштабного вторжения России09:32
- Тарифы на газ для рядовых потребителей двинутся вверх с началом отопительного сезона - эксперт09:13
- Киевское "Динамо" начало Лигу чемпионов с поражения (ВИДЕО)09:00
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно19:48
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»