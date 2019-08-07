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Зеленский уволил Богдана и сделал заявление

07.08.2019 14:15
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Зеленский уволил Богдана и сделал заявление

В ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что уже сделал это, пишет УП.

Ответ президента на электронную петицию №22/053772-эп от 23 мая:

"Согласно статье 40 Конституции Украины и статье 23-1 закона Украины "Об обращении граждан" мною рассмотрено размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 000 граждан.

По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины".

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, увольнение, Богдан, заявление, Зеленский
 
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