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Зеленский уволил Богдана и сделал заявление
В ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что уже сделал это, пишет УП.
Ответ президента на электронную петицию №22/053772-эп от 23 мая:
"Согласно статье 40 Конституции Украины и статье 23-1 закона Украины "Об обращении граждан" мною рассмотрено размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 000 граждан.
По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, увольнение, Богдан, заявление, Зеленский
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