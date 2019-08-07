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Зеленский вернул «зеленый» тариф для домашних СЭС

07.08.2019 17:48
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Зеленский вернул «зеленый» тариф для домашних СЭС

3 августа Владимир Зеленский подписал законопроект № 10357, который вносит изменения в закон «Об альтернативных источниках энергии», которые призваны отрегулировать вопросы генерации электроэнергии солнечными электростанциями частных домохозяйств. Напомним, ранее, 11 июля, был принят законопроект, согласно которому владельцам малых наземных солнечных электростанций вернут гарантии на получение «зеленого тарифа».

Если ранее для получения данного тарифа мощность СЭС должна была составлять 30 кВт, то позже ввели новые условия:

  • мощность СЭС 50 кВт;
  • «домашние» СЭС должны быть установлены на фасадах, крышах и прочих сооружениях, ранее подобного требования не выдвигали.

Новый законопроект возвращает "зеленые тарифы" владельцам СЭС мощностью 30 кВт и не ограничивает их месторасположение. Тогда как ранее, согласно закону времен Петра Порошенко, допустимым местом для их размещения оставались крыши и фасады домов.

Отмечается, что закон будет способствовать обеспечению прав и законных интересов потребителей, которые установили или планировали до конца 2019 года установить домашние солнечные электростанции и продавать излишек энергии в сеть по "зеленому" тарифу. 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, законопроект, электроэнергия, Зеленский
 
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