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Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным

08.08.2019 11:30
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Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон обещал срочно поговорить с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель по приведению встречи "Нормандской четверки".

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на предложение Владимира Зеленского о срочной встрече в "нормандском формате", передает "Диалог". В частности, французский лидер согласился с необходимостью проведения встречи глав "Нормандской четверки" на высшем уровне в ближайшее время.

Согласно анонсам, встрече лидеров также будут предшествовать переговоры официальных представителей всех четырех сторон. 

В свою очередь Эммануэль Макрон заявил Зеленскому, что свяжется с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Париже отметили, что телефонные переговоры будут направлены на то, чтобы согласовать инициативу Владимира Зеленского. 

"Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон", - дословно указано в сообщении пресс-службы.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, нормандская четверка, нормандский формат, Макрон
 
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