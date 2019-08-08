Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным

08.08.2019 11:30

Французский лидер Эммануэль Макрон обещал срочно поговорить с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель по приведению встречи "Нормандской четверки".

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на предложение Владимира Зеленского о срочной встрече в "нормандском формате", передает "Диалог". В частности, французский лидер согласился с необходимостью проведения встречи глав "Нормандской четверки" на высшем уровне в ближайшее время.

Согласно анонсам, встрече лидеров также будут предшествовать переговоры официальных представителей всех четырех сторон.

В свою очередь Эммануэль Макрон заявил Зеленскому, что свяжется с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Париже отметили, что телефонные переговоры будут направлены на то, чтобы согласовать инициативу Владимира Зеленского.

"Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон", - дословно указано в сообщении пресс-службы.



Источник: www.dialog.ua