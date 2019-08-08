- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным 11:30
- Нардепов новой Рады ждет суровое наказание, Разумков сделал заявление: «будет больно»11:12
- Зеленский позвал турецких бизнесменов на Донбасс: что предлагает10:30
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- «Нафтогаз» еще снизит тарифы на газ для населения10:00
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Машинам будут выдавать зеленые номера, Зеленский подписал соответствующий закон08:45
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
Еще одно лекарство попало под запрет в Украине
Препарат использовался для лечения диабета.
Государственная служба лекарств и контроля наркотиков запретила продажу еще одного препарата. На этот раз под запрет в Украине попало лекарство для лечения сахарного диабета. Теперь вне закона оказалась целая серия препаратов «Метформин», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Контролирующая служба запретила использовать в целях лечения таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 500, 850 и 1000 миллиграмм.
Причиной для запрета стало то, что сертификат соответствия производства лекарственных средств требованиям прекратил действие. Сам препарат предназначен для лечения сахарного диабета ІІ типа (инсулиннезависимый) при неэффективности диетотерапии, особенно у больных, страдающих ожирением.
Его также назначали для снижения осложнений диабета у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа и избыточной массой тела, которые применяли «Метформин» как препарат первой линии после неэффективной диетотерапии.
Теги: Донбасс, лекарство, запрет
- А корзина-то потребительская - с подвохом!
- К стоимости сыра придется привыкнуть. А цены на мясо пока стабильны
- Метзаводам помогут внутренний рынок и… пыль
- Правда о рекламируемых лекарствах
- Поляки в Донецке интересовались ходом подготовки к Евро-2012
- Донецкий губернатор рассказал о пользе экономических саммитов
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
- «Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе07:45
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО07:12
- «Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ21:49
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным 11:30
- Нардепов новой Рады ждет суровое наказание, Разумков сделал заявление: «будет больно»11:12
- Свитолина вошла в десятку самых богатых спортсменок мира11:00
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Зеленский позвал турецких бизнесменов на Донбасс: что предлагает10:30
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- «Нафтогаз» еще снизит тарифы на газ для населения10:00
- Samsung представила новую флагманскую линейку смартфонов09:45
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен
- Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все