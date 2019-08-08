Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Какие области Украины накроет непогода: предупреждение от синоптика

08.08.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Какие области Украины накроет непогода: предупреждение от синоптика

В четверг, 8 августа, погода в Украине в ряде областей ожидается неблагоприятная – прогнозируются грозы и сильный ветер.

В отдельных районах западных, южных и большинства центральных регионов возможен град, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре, передает Главред.

Синоптик предупредил, что дожди с грозами буду на Волыни, на Ровенщине, на Житомирщине, на Львовщине, на Тернопольщине, на Хмельнитчине, на Виннитчине, на Закарпатье, на Ивано-Франковщине и в Черновицкой области.

Грозы ожидаются на Черниговщине, на Сумщине, на Черкащине и на Кировоградщине. Погода в Киеве на сегодня также может быть неблагоприятной - днем прогнозируется дождь с грозой.

Максимальная температура на западе, на востоке и на севере составит +30 градусов, а в центре и на юге - +31.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, непогода, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх