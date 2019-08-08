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Машинам будут выдавать зеленые номера, Зеленский подписал соответствующий закон
Электромобили в Украине получат специальные номера с зелеными символами. Это предусматривает законопроект № 10405. Его сегодня подписал президент Владимир Зеленский, пишет gazeta.ua.
Кроме этого, в документе предусмотрены новые дорожные знаки, разметка и другие нововведения, позволяющие полностью сделать электромобили полноправными участниками движения. Например, в законе прописано использование новых знаков для установки возле пунктов зарядки электромобилей, а также таблички "для электромобилей", "кроме электромобилей". Их внесут в обновленные Правила дорожного движения.
Станут законными и зеленые линии разметки. Владельцев автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые будут занимать паркоместо у зарядной станции, будут штрафовать на сумму от 340 до 510 грн.
Закон вступит в силу в силу с 1 января 2020.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, электромобиль, автомобиль, Зеленский
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