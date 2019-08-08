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«Нафтогаз» еще снизит тарифы на газ для населения
В соответствии с получением главы правительства Владимира Гройсмана, в текущем месяце НАК «Нафтогаз» должен снизить стоимость газа для населения еще на 265 гривен за тысячу кубических метров. Как передает replyua.net, об этом вчера сообщила пресс-служба Кабинета министров. Отмечается, что постановление Кабмина №293 от 3 апреля гласит, что с июня «Нафтогаз» должен продавать газ для населения по цене, являющейся самой низкой на одной из четырех площадок.
Речь идет о площадках: Минэкономразвития (в среднем таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 гривен за тысячу кубометров без НДС); Украинская энергетическая биржа (газ на август в июле продался по 4654 гривен за тысячу кубометров); «Нафтогаз» (газ для промышленности по предоплате на август за 4640 гривен за тыс. кубометров); по стоимости ПСО, что на июль составляет 7185 гривен за тыс. кубометров.
«Наиболее низкой оказалась цена НАК «Нафтогаз». В связи с этим цена газа в августе для населения, не учитывая НДС и тарифы на транспортировку и поставку, составит 4640 гривен за тыс. кубометров. Это на 265 гривен меньше от июльской цены - 4905 гривен», - отметили в Кабмине.
Теги: Донбасс, Нафтогаз, тариф, население
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