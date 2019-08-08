- Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным 11:30
- Нардепов новой Рады ждет суровое наказание, Разумков сделал заявление: «будет больно»11:12
- Зеленский позвал турецких бизнесменов на Донбасс: что предлагает10:30
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- «Нафтогаз» еще снизит тарифы на газ для населения10:00
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Машинам будут выдавать зеленые номера, Зеленский подписал соответствующий закон08:45
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
Нардепов новой Рады ждет суровое наказание, Разумков сделал заявление: «будет больно»
Дмитрий Разумков, глава партии «Слуга Народа», рассказал, как в Верховной Раде будут поступать с теми, кто нажимает кнопки на голосованиях не только за себя, но и за своих коллег
Дмитрий Разумков поговорил с журналистами телеканала «112 Украина». Он отметил, что позиция по кнопкодавам проста — они должны быть наказаны. Под словом наказание имеется в виду, что возможны штрафы от 50 до 80 тысяч гривен. Разумков уверен, что такая сумма даже для депутатов будет большой. А второй этап, что возможно наказание уголовное за подобные деяния.
Также хотят сделать в парламенте такую систему голосования, что невозможно проголосовать за себя и за другого. Возможны несколько концепций по данному решению проблемы, но их следует еще проработать.
«Следующий (этап, — ред.) — нет, руки рубить не будем. Следующим этапом будет введение системы, которая бы позволила сделать невозможным голосование за себя и за того парня. Это могут быть отпечатки пальцев, это может быть сенсорная кнопка, сегодня, на самом деле, подняли вопрос в самом конце про сенсорную кнопку, правда, никто до конца не может ответить, а будет она работать?», — отмечает Разумков.
Также он добавляет, что в Раде сенсорная кнопка не работает около 12 лет, хотя и присутствует на пультах. Он не понимает, почему многие годы никто этого не делал, хотя видимо, такой вопрос риторический.
«Ну, вопрос, видимо, риторический, тем не менее, ее сегодня решили вот под конец каденции запустить. Не понимаю, будет она работать, как она будет работать, соответствует ли она тем вызовам… Есть другие технологии, которые бы более четко отвечали тем вызовам, которые будут стоять перед народными депутатами, и мы планируем внедрять такую систему», — заявил Разумков.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, наказание, Верховная Рада, депутаты
- Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот
- Рада ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде
- Рада может ужесточить наказание для россиян за незаконное пересечение границы
- Рада уготовила украинцам новое наказание, «до пяти лет тюрьмы»: что произошло
- Рада освободила от мобилизации родственников погибших или пропавших в АТО
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
- «Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе07:45
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО07:12
- «Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ21:49
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным 11:30
- Нардепов новой Рады ждет суровое наказание, Разумков сделал заявление: «будет больно»11:12
- Свитолина вошла в десятку самых богатых спортсменок мира11:00
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Зеленский позвал турецких бизнесменов на Донбасс: что предлагает10:30
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- «Нафтогаз» еще снизит тарифы на газ для населения10:00
- Samsung представила новую флагманскую линейку смартфонов09:45
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен
- Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все