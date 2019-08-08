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После визита Зеленского Закарпатская таможня резко начала наполнять государственный бюджет Украины

08.08.2019 21:45
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В июле месяце текущего года Закарпатская таможня Государственной фискальной службы перечислила в госбюджет Украины 740 миллионов гривен таможенных платежей. Стоит отметить, что это на 77 процентов больше, чем в июне. Как информирует replyua.net, об этом говорится на странице Офиса президента в социальной сети «Фейсбук».

Также в сообщении отмечается: «В результате скоординированных действий Областной государственной администрации, Закарпатской таможни ГФС и сотрудников правоохранительных органов перечисления в госбюджет Украины в июле текущего года достигли 740 миллионов гривен. Это на 77 процентов больше, чем в июне, и на 74 процента больше, чем в июле 2018-го». 

В свою очередь в Офисе президента Украины, в свою очередь, заявили, что такие результаты являются последствием «назначения нового председателя Закарпатской ОГА и откровенного разговора президента украинского государства Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля месяца».



Теги: Донбасс, таможня, Закарпатье, Зеленский
 
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