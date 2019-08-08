- После визита Зеленского Закарпатская таможня резко начала наполнять государственный бюджет Украины21:45
- Квартал 95 нашел замену Зеленскому: Кошевой впервые раскрыл правду21:21
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»21:07
- Как мстит каждый знак Зодиака: знайте, с кем нужно быть особо осторожным20:47
- Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе20:30
- Массовые задержания всколыхнули Украину, это только начало20:13
- В Турции произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших19:48
- Возникли недоразумения: тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем19:30
- Нестабильность и жара: синоптик рассказала о погоде на пятницу18:49
- Избиратели не простят Зеленскому, если Аваков останется в своем кресле – эксперт18:30
После визита Зеленского Закарпатская таможня резко начала наполнять государственный бюджет Украины
В июле месяце текущего года Закарпатская таможня Государственной фискальной службы перечислила в госбюджет Украины 740 миллионов гривен таможенных платежей. Стоит отметить, что это на 77 процентов больше, чем в июне. Как информирует replyua.net, об этом говорится на странице Офиса президента в социальной сети «Фейсбук».
Также в сообщении отмечается: «В результате скоординированных действий Областной государственной администрации, Закарпатской таможни ГФС и сотрудников правоохранительных органов перечисления в госбюджет Украины в июле текущего года достигли 740 миллионов гривен. Это на 77 процентов больше, чем в июне, и на 74 процента больше, чем в июле 2018-го».
В свою очередь в Офисе президента Украины, в свою очередь, заявили, что такие результаты являются последствием «назначения нового председателя Закарпатской ОГА и откровенного разговора президента украинского государства Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля месяца».
Теги: Донбасс, таможня, Закарпатье, Зеленский
- Поезд "Луганск - Москва" потрусили таможенники
- Венгрия выдает украинцам Закарпатья паспорта под присягу – СМИ
- На Закарпатье из-за стихии и града поврежены сотни домов и уничтожен урожай
- Моряк "пригрел" на груди марихуану
- В краю цветущей сакуры гуляет молодильная силушка
- В Ужгороде таможенники передали церкви 33 иконы
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»21:07
- Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе20:30
- Разведка сообщила о подготовке «Л/ДНР» к наступлению17:48
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»17:30
- Ситуация на Донбассе не является полностью управляемой - Шабовта16:42
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- После визита Зеленского Закарпатская таможня резко начала наполнять государственный бюджет Украины21:45
- Квартал 95 нашел замену Зеленскому: Кошевой впервые раскрыл правду21:21
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»21:07
- Как мстит каждый знак Зодиака: знайте, с кем нужно быть особо осторожным20:47
- Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе20:30
- Массовые задержания всколыхнули Украину, это только начало20:13
- В Турции произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших19:48
- Возникли недоразумения: тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем19:30
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Нестабильность и жара: синоптик рассказала о погоде на пятницу18:49
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци