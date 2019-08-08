В МИД опровергли наличие «задолженности» Украины перед СНГ

08.08.2019 13:30

Заявления РФ о якобы «задолженности» Украины перед СНГ является откровенной манипуляцией. Об этом заявил заместитель главы МИД Василий Боднар.

Украинский дипломат уточнил:

«Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником Содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ «.

По словам Боднара, с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет Содружества и после этого не подписывала ежегодных решений о Едином бюджете органов Содружества, соответственно не брала на себя обязательств по уплате этих взносов. Замминистра подчеркнул:

«Поэтому никакой „задолженности“ не может существовать в принципе».

Также, Боднар отметил, что Украина максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ — в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства:

«Следовательно, Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях».

Источник: https://donpress.com