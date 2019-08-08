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В Турции произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших

08.08.2019 19:48
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Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого пострадали не менее 27 человека. Об этом сообщает NTV.

По информации, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от деревни Армуталаны. При этом очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Отмечается, что в ходе землетрясения жертв нет, 27 человек обратились в больницы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из зданий на улицу.

Часть жилых и хозяйственных построек в зонах землетрясений были повреждены. Крупных разрушений нет.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Турция, землетрясение
 
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