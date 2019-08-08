Возникли недоразумения: тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем

08.08.2019 19:30

Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле 8 августа не подписали совместное заявление, как планировали накануне, сообщает BBC News Украина.

Отмечается, что встреча была инициативой Зеленского и источники журналистов оценивали это как хороший знак и попытку наладить отношения с Константинополем.

По данным издания, в резиденции патриарха Зеленский общался с Варфоломеем как в узком кругу, так и в расширенном формате без журналистов. Встреча, по данным источников, прошла нормально, в "позитивном настроении". Однако перед ней между представителями Константинополя и Офисом президента возникли недоразумения.

Планировалось, что патриарх и президент подпишут совместное заявление, но в последний момент стороны не поняли друг друга, в команде Зеленского отказались подписывать документ. Этот документ готовили на Фанаре в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере. Почему ОП не понравилось заявление – неизвестно, по словам источников, там не было провокационных формулировок на политическую тему.

После встречи Зеленский не общался с журналистами в патриархии. В ОП отказались ответить на вопрос, почему стороны не подписали совместное заявление.

Тем временем Офис Зеленского заявил, что на встрече президент поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины и сказал о том, что власть не должна вмешиваться в церковные дела и он будет защищать независимость церкви.

Источник: https://from-ua.com