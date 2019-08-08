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Врачи назвали неожиданный залог хорошего сна
Найдена интересная кореляция.
Ученые нашли корреляцию между позитивным мировоззрением и качеством сна. Об этом сообщается в Behavioral Medicine, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страну.
Розальба Эрнандес (Rosalba Hernandez) из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и ее коллеги изучили связь оптимистического мировоззрения и качества сна. Как показало исследование с участием 3,5 тысяч человек, у людей, которые считали себя оптимистами, шансы хорошо выспаться на 31% выше, чем у более пессимистично настроенных испытуемых. Стоит отметить, что связи между объективными маркерами сна и оптимизмом авторы исследования не выявили.
Исследователи также считают, что оптимисты ведут более здоровый образ жизни, и поэтому проблем с сердцем у них меньше. Однако хорошее состояние здоровья у позитивно настроенных людей может быть связано с более качественным сном. Плохой сон связывают с развитием ожирения, гипертензии, других сердечно-сосудистых заболеваний. А в прошлом году исследователи выяснили, что бессонница генетически связана с депрессией. В то же время исследований, изучающих связь позитивного мировоззрения и качества сна, пока немного.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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