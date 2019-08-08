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Зеленский позвал турецких бизнесменов на Донбасс: что предлагает
Президент Владимир Зеленский пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана восстанавливать инфраструктуру на востоке Украины.
"Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести осенью в Мариуполе... Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - сказал Зеленский, передает УП.
Эрдоган: "Мы договорились с господином Зеленским ускорить деятельность, направленную на инвестиции в инфраструктуру и строительство. Кроме того, обменялись точками зрения относительно того, каким образом сможем повысить уровень инвестиций путем решения некоторых проблем".
Речь идет о строительстве дорог, аэропортов, морских портов и сотрудничестве в оборонной, энергетической и туристической сферах. Эрдоган надеется, что товарооборот между Украиной и Турцией достигнет 10 млрд долларов США.
Зеленский также заявил, что вскоре Украина законодательно упростит для переселенцев получение разрешения на посещение оккупированного Крыма.
Эрдоган заявил, что настало время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Турция, Эрдоган, Зеленский
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