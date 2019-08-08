Зеленский захотел легализировать казино в Украине: подробности

08.08.2019 15:01

В ходе выступления сегодня утром на украино-турецком бизнес-форуме президент нашей страны Владимир Зеленский сообщил, что намерен сделать в Украине легальными азартные игры, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Со слов главы государства, легализация азартных игр станет возможной через работу казино в пятизвездочных гостиницах. По словам президента, соответствующим образом удастся стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. «Здесь также мы хотим расти вместе. Так что хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров», — сказал Зеленский.



Нужно отметить, что азартные игры в Украине являются незаконными в соответствии с законодательством с 2009 года. В 2011-м парламентарии ввели запрет еще и на онлайн-казино, вне зависимости от того, в какой стране находится игровой сервер.



Не так давно Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить полмиллиона евро владельцам игровых автоматов.