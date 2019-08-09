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Аномальная жара и грозовые дожди разорвут Украину на части
9 августа на Западе и Севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко, пишет from-ua.
На остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца.
«Но тоненькая полоска атмосферного фронта на юге Украины может принести локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье», — написала синоптик.
Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается + 25 + 29 градусов, разве что на Закарпатье все же до +30 градусов вероятно.
На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей еще будет горячо, + 26 + 32 градуса.
«Пейте побольше водички, купите в переходе красивый веер и машите на себя и на соседа в транспорте, не увлекайтесь кондиционерами», — добавила Диденко.
В Киеве 9 августа +30 градусов не будет, но прогнозируемые на завтра 27 градусов также — неплохое свидетельство лета. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже вечером.
Ближайшая перспектива для киевлян — с дождей ничего слишком серьезного, тепло, + 26 + 28 градусов, а во вторник, 13 августа, ожидается существенный скачок температуры воздуха, в столице может врезать до +35 градусов.
«Поэтому планируйте на вторник залезть в пруд или прохладную ванну и переждать эту однодневную сильную жару». — предупредила синоптик.
Отметим, что на территории Киева и области днем 8 августа ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Таким образом, отдохнуть на природе вряд ли получится. Порывы ветра будут достигать 15-20 м / с. Спасатели утверждают, что нельзя исключать в том числе падения деревьев из-за шквалов. На территории столицы был объявлен «желтый» уровень опасности.
Теги: Украина, Донбасс, гроза, жара, прогноз погоды
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