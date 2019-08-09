Безсмертный сделал жесткое заявление по выходу Украины из Минских переговоров. ВИДЕО

09.08.2019 14:39

Украина обязана была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех морпехов ВСУ под Павлополем.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный, передает donpress.com.

Украинский дипломат отметил:

«С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат».

По его словам, что маловероятно организовать встречу в «нормандском формате», пока в России осенью не пройдут выборы. Безсмертный уточнил:

«Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние „Единой России“ и Путина как политика в России».





