Гороскоп на 9 августа: финансовые потери у Овнов и романтические порывы у Весов

09.08.2019 10:40

В этот день нужно следить за своими порывами и чувствами. Хотите знать, что вас ждет 9 августа?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может потерять деньги, кого будут терзать эмоции, а кто сможет исправить ошибки.

Овен

В этот день вы можете смело заниматься любыми ремонтными и строительными работами. Также можно уделить время домашнему уюту. А вот от азартных занятий лучше отказаться, велика вероятность финансовых потерь.

Телец

Вас будут терзать внутренние противоречия. Неуверенность в себе может помешать вам провести этот день эффективно. Если чувствуете, что не можете заставить себя сделать новый шаг, поговорите с кем-то, кто вас поддержит.

Близнецы

Сейчас у вас появится шанс наконец исправить ситуацию, которая ранее казалась абсолютно безвыходной. Продумайте все шаги и действуйте, опираясь на свой жизненный опыт. Ваши союзники будут к вам расположены, это поможет держаться на плаву.

Рак

Если вам нужно заставить кого-то сделать какое-то важное дело, попробуйте действовать строго. Но не перегибайте палку, чтобы не обидеть человека и не показаться тираном. Включайте мудрость, а не грубую силу, это будет гораздо эффективнее.

Лев

Сечас важно отказаться от заведомо провальных задач ради того, чтобы уделить больше времени делам, которые действительно важны. Если у вас есть разногласия в семье, постарайтесь поскорее с ними разобраться.

Дева

Хорошее время для работы над своими недостатками. Подумайте, что вас не устраивает в себе, запишите это по пунктам. И обязательно решите, каким образом можно исправить эти нюансы. Если проблема только в неуверенности, поговорите о ней с близким человеком.

Весы

Вы будете чувствовать сильное повышение сексуальной энергии. Ваша тяга к романтическим приключениям может резко подскочить. Чтобы направить ее в позитивное русло, займитесь укреплением семейной жизни.

Скорпион

На любовном фронте вас поджидают сюрпризы. Интересно, что они кроются только в вас самих. Вы можете обнаружить в себе новые чувства, к которым будете не готовы. Не спешите принимать кардинальные решения, это может плохо для вас закончиться.

Стрелец

Вы сейчас будете сами себе противоречить. С одной стороны, вам будет хотеться постоянного присутствия любимого человека. С другой, вы будете всячески добиваться своей независимости. Не впадайте в крайности.

Козерог

Вам стоит задуматься о семейном буджете. Ваш образ жизни сейчас может негативно на нем сказаться. Если у вас запланированы какие-то важные траты, распишите все по пунктам. Чтобы внезапная нехватка средств не застала вас врасплох.

Водолей

Вас ждет всплеск энергии, как физической, так и моральной. Сейчас стоит уделить время оздоровительным процедурам и спорту. Также вы можете заняться чем-либо на свежем воздухе. Накопите силы, скоро они вам пригодятся.

Рыбы

В этот период вы можете хорошо раскрыть свой внутренний потенциал. Не бойтесь браться за новые задачи, даже кардинальная смена сферы деятельности сейчас будет вам не страшна. Если нужно рискнуть, продумайте свои действия.