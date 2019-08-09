Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем

09.08.2019 17:04

Даже если бы Зеленский просто прилетел в Турцию и сказал «здрасьте», это было бы уже хорошо. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский политолог Владимир Золотарев.

По словам нашего собеседника, недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию является своего рода «разведкой», и на данном этапе «подводить итоги» рано.

«Традиционно украинская власть работает только на трех направлениях: Россия, ЕС и США. А Зеленский предпринял попытку работать на новом направлении. Много раз говорилось о том, что Украине надо больше внимания уделять региональной политике, и это правильно. Вот Зеленский попробовал, посмотрим, что получится», - отмечает аналитик.

По словам Золотарева, сотрудничество с такими «черноморскими» странами, как Румыния, Болгария и Турция, позволяет проводить стратегически важную политику в отношении Запада или России.

«Без этого Украина является более объектом, чем субъектом политики», - добавляет политолог.

По словам эксперта, попытка «проявить субъектность» на данном этапе заслуживает похвалы сама по себе.

«Даже если бы Зеленский просто прилетел в Турцию и сказал «здрасьте», это было бы уже хорошо. Если бы президент и дальше действовал в том же духе, поехал бы в Израиль, даже по странам Африки, то есть повел бы себя нестандартно, то это очень сильно подняло бы позиции Украины в рамках стратегической деятельности в отношениях с США и странами Западной Европы», - резюмировал наш собеседник.