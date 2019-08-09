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Российский Боинг пролетел над Украиной
Самолет Boeing-738 российской авиакомпании "Глобус" 7 августа получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра.
Об этом сообщает пресс-служба Украэроруху.
Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозовой облачности над Украиной, Польшей и Беларусью.
"Российское судно, которое осуществляло перелет из итальянского города Бари в Москву, находилось в украинском воздушном пространстве 26 минут", - говорится в сообщении.
Украэрорух напоминает, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, в том числе и российским, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины в аварийных ситуациях.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, самолет
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