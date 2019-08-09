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«Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина

09.08.2019 19:21
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«Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина

ФСБ России уже давно передаёт Киеву очень чёткие месседжи через адвоката Марка Фейгина по обмену украинского заключенного Романа Сущенко.

При этом сам Киев послания ФСБ игнорирует и дает понять, что обмен заключенными будет проводиться непосредственно на условиях Украины, а не России. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал видеоблогер Анатолий Шарий. «При этом совершенно неприкрытый передатчик месседжей ФСБ Фейгин продолжает посещать Киев, несмотря на бумагу, которая лежит в СБУ касательно сотрудничества этого гражданина с росспецслужбами. Кто потом будет виноват, интересно, когда вскроется, что он в Киеве выполнял задания?», - пишет блогер.

Пользователи активно комментируют его пост. «Ну такое... вряд ли такое убогое существо работает на ФСБ. Мне кажется, он по жизни такой», «Какой интерес ФСБ был в мочилове Шария? Можно было просто послать Баширова и Петрова», «Обвинит во всем тебя, как всегда. Фигурант скуден на идеи», «Да, просто СК РФ и МВД любят прикрывать идиотов, уже неактуально с этим "он идиот"», - написали подписчики.



Теги: Донбасс, адвокат, ФСБ, Анатолий Шарий
 
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