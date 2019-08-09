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Жертвами непогоды в Украине стали жители более 200 городов и сел, есть погибшие
Более 200 населенных пунктов в шести областях Украины остались без электричества из-за разбушевавшейся непогоды в виде ливней, гроз и штормового ветра.
Пресс-служба ГСЧС сообщает, что в ночь с 8 на 9 августа в Украине наблюдались мощные дожди, грозы и сильные порывы ветра, передает "Диалог.UA".
В связи с ухудшением погодных условий обесточенными оказались 205 населенных пунктов в шести областях Украины. Уточняется, что на данный момент электроснабжение отсутствует в Сумской области - 95 населенных пунктов, в Киевской - 38, в Черкасской - 26, в Черниговской - 22, в Житомирской - 21, в Кировоградской - 3. Трагедия из-за непогоду случилась в Ровненской области. В с. Постоянное Костопольского района мощные порывы ветра привели к обрыву линии электропередачи. К несчастью, в результате поражения электрическим током погиб один человек и пострадал ребенок, которого госпитализировали в больницу. Есть информация, что это были бабушка с внучкой. В Киевской области в селе Голодьки Тетиевского района ветер обрушил кровлю школы на площади около 50 кв. м и кровли 10 частных домов. Также в городе Буча сильнейший ветер повалил около 50 деревьев.
Теги: Украина, Донбасс, погода, электричество, ветер, шторм, дождь, госпитализация, гибель, гроза
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