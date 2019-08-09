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Жесткий урок для Зеленского: почему Путин, Меркель и Макрон отказались от встречи
У президента Украины есть всего полгода, чтобы определиться со своей внешней политикой. То, что пройдет у Зеленского с Трампом, не пройдет с Меркель, Макроном и Путиным.
Зададим себе два вопроса:
О чем говорит звонок Зеленского Путину?
А также о чем говорит его нервное требование немедленно созвать встречу нормандского формата, чтобы "стороны могли посмотреть в глаза друг другу"?
Ответ: как всякий популист, и тем более политически совершенно неопытный популист, Зеленский не понимает роли дипломатии во внешней политике.
Все популистские лидеры считают, что профессиональные дипломаты им не нужны. Популисты предпочитают только личные контакты с лидерами других стран и полностью полагаются на свою интуицию и свою харизму в проведении внешней политики, сообщает glavred.info.
Таким популистом является Трамп, который лично вершит свою внешнюю политику и, по сути, загнал ее уже в тупик. Такими же популистами являются Орбан, Эрдоган, Лукашенко др. Так как популизм стал современным трендом, то соответственно набирает силу и популистская внешняя политика.
Почему у Зеленского никогда не выйдет договориться с Путиным о мире. Серьезные политические лидеры проводят свою внешнюю политику через профессиональных дипломатов. Задача дипломатов - проводить закрытые переговоры с своими визави из других стран, готовить и согласовывать договора и приглашать своих лидеров только на заключительный этап, когда можно уже подписать договора, которые дипломаты подготовили.
Популисты отвергают такой подход и полностью полагаются на персональный подход во внешней политике. Популисты верят, что их талант убеждения выше и эффективнее всех дипломатов вместе взятых.
Зеленский и есть именно такой популист. А Меркель, Макрон и Путин - это классические политические лидеры, которые проводят свою внешнюю политику через свою дипломатию. Именно по этой причине все трое пожали плечами, когда Зеленский стал настаивать на немедленной встрече после гибели четырех военнослужащих.
Как рассуждает, скажем, Меркель:
"Разве у Зеленского есть какие-то новые предложения по урегулированию конфликта на Донбассе, которые надо срочно обсуждать? Нет, таких предложений нет. А если есть, то давайте сначала обсудим их по дипломатический каналам. Встречаться после каждого нарушения перемирия - это несерьезно. Это эмоции, а не внешняя политика."
Поэтому все трое дипломатично отказали Зеленскому во встрече. И правильно сделали. Жесткий урок для нашего Президента.
То, что пройдет у Зеленского с Трампом, не пройдет с Меркель, Макроном и Путиным.
Макрон дал обещание Зеленскому по поводу ПутинаНо главная проблема внешней политики Зеленского даже не в том, что он дилетант и популист, а в том, что у него нет собственно самой политики. У него нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать на Донбассе, что предложить обществу. Как результат Зеленский ведет себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге.
Как долго Зеленский сможет еще петлять между каплями дождя?
Думаю, максимум еще 5-6 месяцев. Если за этот период он не предложит обществу своей собственной внятной политики по Донбассу, то его популярность резко пойдет на спад. Общество не любит невнятных политиков. Кто не верит, спросите у Кравчука. Или даже у Ющенко.
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, Путин, Европа, популизм, дипломатия, нормандский формат, Зеленский
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